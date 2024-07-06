Англия — Швейцария: ставка Эльвина Керимова на встречу 1/4 финала Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: победа Англии за 2.20.

«Англия и Швейцария встретятся в четвертьфинале чемпионата Европы. Англия, я думаю, многих на этом турнире раздражает, и не только на этом турнире. Все соревнования, в которых команда Саутгейта играет, вызывают раздражение у тех, кто хочет всё-таки зрелищный футбол смотреть. Учитывая уровень состава Англии, она еле-еле прошла Словакию, и, в общем, если бы не супергол Беллингема, может быть, и не прошла бы. Команда, в общем, вчистую провалила первый тайм. Во втором уже играла активнее, но моментов создавала немного, и поэтому можно сказать, что да, Англия до последнего не чувствовала себя комфортно. Игру она даже, мне кажется, не контролировала. Но в дополнительное время дожали подопечные Саутгейта.

Швейцария без шансов обыграла Италию — вообще без каких-либо вариантов. Во всех фазах игры, во всех стадиях Швейцария была лучше, до гола и после гола, после второго намного лучше Швейцария была и прессинговала, и мячи отбирала, и моментов не допускала у своих ворот, и сама создавала. В общем, блистательная работа Мурата Якина и его штаба. И очень слабая работа штаба Спаллетти. В общем, Швейцария продолжает на этом турнире приятно удивлять, а может быть, не всех она удивляет. Может быть, кто-то этого ждал.

Но с Англией, я думаю, Швейцарии будет тяжелее. И потому, что англичане сами уже поняли, что так вот совсем не играя, на таких стадиях никого не пройдёшь. Со Словакией, я думаю, что Саутгейт получил урок. И он, мне кажется, к Швейцарии уже по-другому будет готовить команду. Ну нельзя, совсем играя пассивно, с закрытыми глазами, не вспотев, проходить всех. Вот групповой этап так прошли, в плей-офф уже надо всё-таки чуть напрячься, и при счёте 0:0 играть все-таки больше в атаку, чем это делает Англия обычно.

Не думаю я, что будет какое-то революционное изменение в игре англичан, сильно сомневаюсь, но отношение уже будет другим. Плюс стадия такая. Я выберу, наверное, максимально попсовую ставку, при всём уважении к Швейцарии. Но, с учётом уровня состава Англии и потенциала этой команды, то, как она может играть, я возьму её победу в основное время с коэффициентом 2.20», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».