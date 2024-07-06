Англия — Швейцария: прогноз Александра Елагина на четвертьфинальную игру Евро-2024

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: победа Англии за 2.32.

«Матч Англия—Швейцария, который состоится в Дюссельдорфе, открывает второй игровой день четвертьфинальной стадии Евро-2024. Одновременно столица земли Северный Рейн-Вестфалия прощается с турниром. Встречаются самая критикуемая команда — Англия, возглавляемая самым критикуемым тренером — Гаретом Саутгейтом, и команда, относимая всеми экспертами к приятным неожиданностям Евро, отлично управляемая и подготовленная, пусть и не имеющая в своём составе раскрученных и дорогих британских звёзд, — это Швейцария.

Предстоящая игра будет сотой, которую проведёт сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта, и он станет лишь третьим тренером «трёх львов» после Уолтера Уинтерботтома (139 игр) и Альфа Рамсея (113), достигшим этого рубежа. История даёт благоприятный прогноз Саутгейту: Уинтерботтом в своём сотом матче сыграл вничью (3:3) с Северной Ирландией в 1958 году, а Рамсей выиграл 1:0 у Уэльса в 1972-м. Англия также может стать шестой европейской командой, которая одержит 50 побед в финальных турнирах крупных соревнований — после Германии, Италии, Франции, Испании и Нидерландов. «Три льва» одержали 49 побед в 116 матчах.

В первом матче плей-офф против Словакии всё шло к тому, что Саутгейт бесславно покинет свой пост, проиграв упорным славянам, однако его спасли голы Джуда Беллингема на последних секундах основного времени и Гарри Кейна на первых секундах экстра-тайма. Соотношение результата и зрелищности игры удивительно разительно.

Сборная Швейцарии под руководством Мурата Якина проведёт 39-й матч. Швейцарцы не знают неудач в восьми матчах подряд. На Евро–2024 команда в четырёх играх одержала две победы и дважды сыграла вничью, забивая в каждом матче, причём голы на свой счёт записывали семь разных футболистов (Дуа, Эбишер, Эмболо, Шакири, Н’Дойе, Фройлер, Варгас), что является рекордом за всю историю крупных турниров.

В финальных турнирах Евро англичане со швейцарцами встречались дважды: в 1996 на «Уэмбли» сыграли вничью 1:1, а в 2004 выиграли 3:0 в португальской Коимбре. Швейцария, выбив в 1/8 действующего чемпиона Европы — Италию, вышла в четвертьфинал крупного турнира в пятый раз и только во второй раз на Евро после 2020 года. Во всех четырёх предыдущих попытках они выбывали именно на этом этапе. Швейцария — отличная команда, однако я ставлю на победу Англии», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».