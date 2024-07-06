Англия — Швейцария: прогноз Артёма Шмелькова на игру чемпионата Европы в Германии

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: проход Швейцарии за 2.40.

«Второй день четвертьфиналов открывает вывеска Англия против Швейцарии, что, казалось бы, не соответствует столь престижной стадии большого турнира. Да ещё и с учетом дня прошедшего, где рубились одни лишь топы. Но с таким подходом можно спорить: англичане, несмотря на всю сонливость и невыразительность своего футбола, именно с ним становились полуфиналистами чемпионата мира и играли в финале предыдущего Евро три года назад.

А вот швейцарцы – уже точно одно из откровений нынешнего форума. Они повторили своё лучшее выступление на Евро (выход в 1/4 финала на ЧЕ-2020) и могут его превзойти. Они абсолютно по делу обыграли на предыдущей стадии итальянцев и сняли с них корону победителей. Они едва не переиграли хозяев немцев в заключительном матче в группе. Эту Швейцарию очень часто и по делу называют командой высокоорганизованной и исключительно тренерской, управляемой. Соглашусь, но тренерский почерк в этой команде не только и не столько от нынешнего наставника Мурата Якина, сколько от предыдущего – Владимира Петковича.

Петкович (сейчас он работает со сборной Алжира) трудился с альпийской командой семь лет, и венцом его трудов стал четвертьфинал ЧЕ-2020, в который швейцарцы вошли через победу в серии пенальти над французами. И вылетели они также в серии одиннадцатиметровых – от Испании. На том турнире как раз уже была собрана и играла более чем достойно та самая Швейцария, что мы видим сейчас на полях Германии.

Англия… Ну что Англия в её нынешнем виде? Ничего нового не скажу. Просто не хочется, чтобы команда, которая по большей части мучается и сама не получает удовольствие от совместного пребывания на поле, не проходила далеко и не добивалась многого. Не будет никакого волшебного преображения именно как команды Англии, а индивидуальные проблески футбольной гениальности, которые уже явил Беллингем и вполне могут предъявить Фоден, Сака, Палмер, вполне возможны. Как единое целое, как команда сборная Швейцарии заслужила выход на новую высоту в своей довольно скромной футбольной истории. И у неё всё для этого есть, если остался, прежде всего, физический ресурс играть в свой умный и содержательный футбол», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».