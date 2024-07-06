Нидерланды — Турция: ставка Александра Мостового на четвертьфинал Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция.

Ставка: победа Нидерландов и обе забьют за 3.20.

«Нидерланды и Турция сыграют друг с другом в 1/8 финала Евро-2024. Я верю в успех голландцев тут. Они для меня изначально были тёмной лошадкой. И пока команда свой статус доказывает — очень близка она к попаданию в полуфинал.

Некоторые недооценивали команду Кумана перед стартом Евро, не видели у нее потенциал. Я же сразу говорил, что у «летучего голландца» есть шанс на успех, хотя бы на далёкий проход в плей-офф. О чём тут говорить, если самый слабый игрок команды в обороне — из «Манчестер Сити». Атакующая линия тоже довольно приличная, в полузащите молодой талант Симонс, в атаке обостряют Гакпо и Депай. Сам Куман всё это ещё улучшает своими заменами — он так выигрывает матчи.

Турция, конечно, тоже обладает не таким плохим составом. Свои исполнители у неё тоже есть, взять хотя бы Гюлера или Чалханоглу. Но вот в обороне много проблем у коллектива. Против сильного соперника совсем тяжело подопечным Монтеллы — мы это увидели в игре с Португалией (0:3).

Если говорить об 1/8 финала, то и там голландцам, конечно, повезло с соперником. У Румынии изначально шансов было мало. Как в игре с Украиной, «жёлтые» надеялись на ошибки в обороне и подарки со стороны Нидерландов. Но команда у Кумана всё-таки опытная, дисциплинированная. Уверенно сборная победила — 3:0.

А вот турки в равном матче переиграли Австрию. Тут, конечно, в первую очередь стоит сказать, что это, скорее, сама команда Рангника проиграла. Она не смогла перестроиться после пропущенного мяча, плохой матч провели Арнаутович, Забитцер, Шмид. Турки просто выступили лучше, сдерживали соперника и не давали ему особо шансов для моментов.

В целом Турция не так плохо смотрится на этом Евро. Для неё уже большое достижение — дойти до четвертьфинала. Стоит её похвалить за это. Но дальше она не пройдёт. Нидерланды больше достойны полуфинала, уверен, что они без проблем переиграют турок. Хотя не жду тут сухого счёта всё-таки, учитывая исполнителей команды Монтеллы.

Моя ставка — победа Нидерландов и обе команды забьют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».