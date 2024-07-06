Нидерланды — Турция: прогноз Романа Гутцайта на игру 1/4 финала Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Один из самых увлекательных матчей 1/4 финала, потому что сборная Нидерландов смогла показать очень качественный футбол в 1/8 финала с Румынией. Нидерландцы выиграли со счётом 3:0, здорово воспользовались своими моментами и выглядели намного лучше, чем, например, в игре группового этапа с командой Австрии. Такие Нидерланды, конечно, болельщикам понравятся. Атакующие и стремящиеся создавать моменты на чужой половине поля.

Ну и Турция. Турция, наверное, главная сенсация. По итогам 1/8 финала турки смогли пройти сборную Австрии, которая точно совершенно была фаворитом накануне этой встречи 1/8. Турки прекрасно использовали стандартные положения, и турки показали какую-то просто невероятную страсть. Два мяча забил защитник Демирал, который сейчас получил дисквалификацию за неприличный жест, продемонстрированный в процессе игры. Так что без него туркам придётся пробиваться в полуфинал чемпионата Европы. Они уже совершили большое дело, они попали в восьмёрку сильнейших команд этого Евро. И часто в такой ситуации бывает, что команда становится максимально раскрепощённой. Это немного похоже на сборную России, которая на домашнем чемпионате мира прошла Испанию и потом показала, пожалуй, самый симпатичный футбол за весь турнир именно в игре с хорватами. Так что я думаю, что у Турции будут моменты в игре с Нидерландами, которые в обороне отнюдь не безупречны на этом турнире. И обе команды смогут отличиться», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».