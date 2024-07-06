Нидерланды — Турция: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Евро-2024 в Берлине

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.97.

«В четвертьфинале плей-офф Евро-2024 пройдёт встреча Нидерландов и Турции. Для меня тут всё ясно. «Оранжевые» должны выигрывать и проходить в полуфинал.

Пока что к Нидерландам, конечно, есть вопросы. Да, от команды перед началом Евро ничего особого не ждали, кроме выхода из группы. Но всё-таки потенциал у неё есть, даже без травмированного де Йонга. Главное, чем пользуется Куман — точные замены, которые работают. Даже на Евро он так уже несколько матчей выиграл.

Были в группе не лучшие игры у «летучего голландца», не сумели обыграть Францию, там был скучный и осторожный матч. Но вот с Австрией они устроили перестрелку. Команда Рангника, конечно, очень показательно выступила, грамотно прессинговала Нидерланды. Итог — 2:3. Далее в 1/8 финала голландцы не имели никаких проблем с Румынией, там всё было очевидно — 3:0.

А вот Турцию в четвертьфинале немногие ожидали увидеть. Сперва команда уверенно выступила в группе, где финишировала второй, поделив первое место с Португалией. В 1/8 финала туркам как раз выпало играть с Австрией. И команда Монтеллы провела очень хороший матч, в котором слишком много не рисковала, когда надо, отдавала мяч сопернику. В итоге Турция забила первой, чем поставила противника в сложное положение, из которого он так и не выбрался — 2:1.

Я всё-таки думаю, четвертьфинал — максимум для Турции. Да, это яркая команда, игры которой интересно смотреть. Многие будут вспоминать их противостояние с Грузией в 1-м туре. Но Нидерланды — коллектив другого уровня. В прошлом раунде с Румынией сборная особо не напрягалась и сейчас подойдёт к этой встрече в хороших кондициях.

Ставлю на победу Нидерландов с форой (-1)», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».