Нидерланды — Турция: ставка Игоря Семшова на встречу 1/4 финала Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды – Турция.

Ставка: проход Турции за 3.80.

«Сборная Нидерландов в 1/8 финала показала свой лучший футбол на Евро-2024. Подопечные Рональда Кумана разгромили сборную Румынии со счётом 3:0. Коди Гакпо и Дониэлл Мален (дубль) отправили в ворота соперника три безответных мяча, и теперь «оранжевые» с радужными надеждами посматривают и на четвертьфинал.

Сборная Турции в первом раунде плей-офф была сильнее Австрии – 2:1. Героем матча стал Мэрих Демирал. Он открыл счёт уже на первой минуте, а на исходе часа оформил дубль. Таким образом, команда Винченцо Монтеллы может чувствовать себя очень уверенно, так как турки уже прошли достаточно далеко. Но есть один нюанс. 7 сентября 2021 года сборная Турции уступила Нидерландам в отборе на ЧМ-2022 со счётом 1:6, а до этого обыграла их дома 4:2. А в отборе на Евро-2016 Турция в этой паре доминировала – 3:0, 1:1. В общем, у турецких футболистов шансы на победу есть. И почему бы им не стать той самой золушкой?

Сборная Турции выйдет в полуфинал, обыграв Нидерланды в серии пенальти», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».