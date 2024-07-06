Нидерланды — Турция: прогноз Артёма Шмелькова на игру чемпионата Европы 6 июля

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 2.04.

«В моём представлении самая простая и очевидная пара четвертьфиналистов с точки зрения прогноза на содержание и исход матча. Для меня Нидерланды – не только очевидный фаворит во встрече с Турцией, но и скрытая прима в нижней части сетки, в потенциале – участник финального матча.

Турки и так на турнире добились многого. Даже слишком многого. Им максимально повезло с календарём группы: первый матч с дебютантами из Грузии и победа в яркой встрече 3:1, затем полный и безоговорочный пролёт мимо Португалии 0:3 и большой глоток фарта в начале решающего матча за выход в полей-офф с чехами. Соперник играл в меньшинстве с 20-й минуты, а выиграть турки смогли только благодаря голу искушённого Дженка Тосуна в компенсированное время. В 1/8 финала сборная Турции умело оборонялась против неожиданно прямолинейно сыгравшей Австрии, а сама забила после двух стандартов усилиями защитника Мериха Демирала. К тому же из-за перебора карточек не смогут сыграть два полузащитника – Исмаиль Юксек и Оркун Кёкчю. В общем, привычные для турок разброд и шатания.

По нидерландцам есть ощущение, что они, как и подобает серьёзной команде с большими задачами, раскочегариваются по ходу турнира. Только третье место в группе, но там, извините, Франция и удивившая не только самих нидерландцев Австрия. А вот в плей-офф судьба прямо благоволит «оранжевым». Они получили с первого места в группе Румынию, с которой разобрались с большим запасом, а теперь и вдруг разогнавшуюся Турцию. У Нидерландов незадолго до турнира по травмам вылетели Френки де Йонг, Тон Копмейнерс и Мартен де Рон. С большой долей вероятности они бы все играли в старте. Ну или как минимум подменяли друг друга.

Но выясняется, что запаса прочности в середине поля у Рональда Кумана может хватить на долгую дистанцию без этих важнейших исполнителей. Нидерландцы выиграют. И сделают это уверенно, на манер своего предыдущего матча с румынами. Поэтому, наверное, первый и последний раз в плей-офф советую взять уверенную победу «оранжевых» – с форой за более жирный коэффициент», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».