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Нидерланды — Турция: прогноз Павла Погребняка на матч 1/4 финала Евро-2024 в Берлине

Нидерланды — Турция: прогноз Павла Погребняка на матч 1/4 финала Евро-2024 в Берлине
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Нидерландам сложно дался выход из группы, только с третьего места они попали в плей-офф. Но, надо признать, подопечным Кумана повезло с сеткой. В 1/8 финала голландцы проехались катком по румынам, разгромив их со счётом 3:0. Гакпо в сумасшедшей форме и проводит очень яркий турнир. В общем, у Нидерландов есть все шансы выйти в полуфинал.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турция шокировала всех со знаком плюс. Очень слаженная игра в обороне, быстрые контратаки — и вот турки уже в четвертьфинале.

Ожидаю яркий и результативный поединок. Моя ставка – тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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