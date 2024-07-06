Нидерланды — Турция: прогноз Эльвина Керимова на четвертьфинальный матч Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Голландцы оказались на этой стадии, пожалуй, ожидаемо. Уверенно прошли Румынию и, может быть, даже показали свой лучший футбол на этом Евро. До этого матча было противоречивое впечатление от игры Нидерландов, но здесь показали, что они в порядке.

Что касается Турции, то их, наверное, на этой стадии никто не ждал, и появление этой сборной на стадии 1/4 финала – неожиданность и сенсация, учитывая то, какой футбол Турция показывает. С австрийцами турки выдали, мне кажется, лучший свой матч на турнире, лучший первый тайм точно, но без везения здесь не могло обойтись.

Не рискну ставить на исход, лучше возьму самый очевидный вариант – тотал голов. У голландцев в последних матчах почти везде уверенно проходил общий тотал голов больше 2.5, только с французами не прошёл. У Турции этот тотал проходил вообще во всех матчах. Поэтому зачем мудрить и что-то выдумывать, если можно просто взять тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».