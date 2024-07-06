Уругвай — Бразилия: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинал Кубка Америки

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Америки Уругвай — Бразилия.

Ставка: проход Уругвая за 1.94.

«Уругвай – одна из самых зрелищных команд на этом турнире. Три из трёх побед у команды, мощный футбол под руководством Марсело Бьелсы, больше всех забитых мячей – девять на групповом этапе. Ну и видно, что физически команда готова отлично, и с моральным состоянием всё в порядке, команда бьется, у Бьелсы по-другому не бывает.

Бразильцы, с одной стороны, наверное, качественный шаг вперёд сделали под руководством нового тренера по сравнению с тем, что бразильцы демонстрировали в отборочном турнире чемпионата мира. Вроде бы из группы вышли, но, с другой стороны, выиграли всего один матч из трёх. Не слишком быстро действовали, не так уж много создавали моментов. В общем, физически показалась не лучшим образом готова команда. Да и в последнем матче с Колумбией, в котором решалось первое место в группе, были переиграны по многим компонентам колумбийцами, в том числе и по желанию, и по скоростям, и по качеству и количеству создаваемых голевых моментов. К слову сказать, не будет Винисиуса в матче с Уругваем.

Если всё это подытожить, а также вспомнить, что в относительно недавнем матче в отборе между этими командами победил Уругвай со счётом 2:0, несмотря на котировки букмекеров, Уругвай небольшой здесь фаворит. Поэтому я бы поставил на выход в полуфинал Уругвая за 1.94», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».