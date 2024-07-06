Нидерланды — Турция: кто фаворит матча 1/4 финала Евро-2024 6 июля

6 июля на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 Нидерланды — Турция. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры отдают свои предпочтения сборной Нидерландов в предстоящем матче четвертьфинала Евро-2024. Сделать ставку на её победу в основное время предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех сборной Турции оценивается коэффициентом 5.60 (17%), а ничья идёт за 4.20 (23%).

Смотреть матч Евро-2024 Нидерланды — Турция можно будет на канале «Окко Спорт».

При этом аналитики склоняются к тому, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерской линии с коэффициентом 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Поставить на то, что обе забьют, можно с коэффициентом 1.84. А самый вероятный счёт — 1:0 в пользу нидерландцев. Вероятность около 14%.

Сборная Нидерландов, пусть не без доли везения, заслуженно добралась до 1/4 финала. По пути заняла твёрдое третье место с четырьмя очками в группе со сборной Франции, а в 1/8 финала разгромила сборную Румынии, которая прыгнула выше головы. Счёт — 3:0.

Здесь стоит отметить не только высокую результативность команды, но также выделить достижения Коди Гакпо. 25-летний нападающий уже имеет в своём активе три забитых мяча и одну голевую передачу, а потому претендует на звание лучшего бомбардира турнира.

Перед нидерландской командой расстилается довольно ровная дорога в финал Евро-2024. Глупо упускать такой шанс. Особенно когда игра смотрится неплохо.

Турки же грамотно обыграли Австрию на прошлой стадии, но теперь придётся терпеть куда больше. Пожалуй, единственным логичным вариантом для подопечных Винченцо Монтеллы является упрощение игры. Совсем кстати здесь будет возвращение в строй Хакана Чалханоглу с его умением делать длинные передачи.