Англия — Швейцария: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2024, прогноз букмекеров

6 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трём львам»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.28. Успех швейцарцев оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Смотреть матч Евро-2024 Англия — Швейцария можно будет на канале «Матч!».

Аналитики уверены, что матч Англия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.35. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Англичане демонстрируют на Евро-2024 пассивный и осторожный футбол. Не удивляйтесь, если увидите на трибунах болельщика со слипающимися глазами или сами почувствуете позывы сонливости во время просмотра грядущей встречи. Гарет Саутгейт не может иначе.

Впрочем, в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией англичане дали своим поклонникам повод возгордиться. Они показали характер, вырвав волевую победу. Вытащили матч две главные звезды сборной Англии — Джуд Беллингем и Гарри Кейн. До чего же красиво они это сделали.

Беллингем сравнял счёт на последних минутах компенсированного времени, пробив в противоход голкиперу через себя. Только начался первый дополнительный тайм, своё слово сказал Кейн. Джуд и Гарри провели фантастический сезон на клубном уровне и теперь тащат национальную команду в полуфинал Евро-2024.

Сборная Швейцарии на Евро-2024 показывает гораздо более интересный командный футбол, чем Англия. Тактика Мурата Якина — бальзам для души. Перемещение «красных крестоносцев» с мячом и без — это просто красота. И есть ощущение, что полностью их потенциал ещё не раскрылся.

В 1/8 финала Евро-2024 швейцарцы уверенно победили Италию (2:0). Если бы не несколько выдающихся спасений Джанлуиджи Доннаруммы, они победили бы с разгромным счётом. Может показаться, что у «красных крестоносцев» мало ресурсов, но на самом деле это не так.