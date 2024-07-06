Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Копа Америка Уругвай — Бразилия

7 июля состоится матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Бразилия. Начало игры — в 4:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Как выяснилось, Марсело Бьелса — отлично подходящий сборной Уругвая наставник. Его богатый опыт и смелые рискованные решения — это именно то, что требовалось обладающим непростым менталитетом небесно-голубым для прогресса. Прибавляет команда стремительно.

Уругвайцы показывают быстрый, не лишённый смысла футбол. Всё выверено до мелочей. Победная серия небесно-голубых насчитывает шесть матчей кряду в официальных турнирах. Помимо бразильцев, они выиграли у Аргентины (2:0), Боливии (3:0 и 5:0), Панамы (3:1) и США (1:0). Хозяин Кубка Америки в результате остался за бортом домашнего турнира.

Для жёлто-зелёных расклад выглядит печальным. Назначение Доривала Жуниора видится серьёзной ошибкой. С тех пор как наставник возглавил национальную команду, она развернулась в противоположную от прогресса сторону. Стали значительно хуже результаты и показываемый сборной футбол.

Жёлто-зелёные выиграли всего лишь один из семи последних официальных матчей. Победили Парагвай (4:1). Помимо Уругвая, уступили подопечные Доривала Жуниора колумбийцам (1:2) и аргентинцам (0:1). Вничью они сыграли с Венесуэлой (1:1), Коста-Рикой (0:0) и Колумбией (1:1).

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