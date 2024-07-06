Нидерланды — Турция: прогноз Владимира Прокофьева на четвертьфинал Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды – Турция.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.78.

«Нидерланды на классе, уверенно и с запасом разгромили Румынию в 1/4. Гакпо и компания могли решать всё вопросы гораздо раньше, но затянули до концовки. В целом по игре это был, пожалуй, лучший матч «оранжевых» на турнире. Хотя стоит учитывать и уровень оппонента.

Турция выдала очередной концерт – встреча с Австрией получилась яркой, эмоциональной и с фантастическим спасением Гюнока в компенсированное время. Для любителей зрелища это идеальная сборная на текущем Евро.

Прагматичный футбол, холодный расчёт, тактические шахматы – это всё не про Турцию. Страсть, азарт и желание играть в атаку выходят на первый план. Поэтому с приличным коэффициентом 1.78 ставлю на общий тотал голов больше 2.5.

Турция – единственная сборная в Евро, в каждом матче которой зашел «верх» тотал и которая пропустила во всех предыдущих встречах. Результаты говорят сами за себя – 3:1 с Грузией, 0:3 с Португалией, 2:1 с Чехией и 2:1 с Австрией.

Нидерланды тоже не прочь выдать яркий матч. Лишь скучная Франция затянула команду Кумана в унылые нули, в остальных встречах всё было куда интереснее – 2:1 с Польшей, 2:3 с Австрией и 3:0 с Румынией.

Даже статистика личных противостояний в пользу выбранной ставки. После 4:2 в Стамбуле мы увидели мощнейшие 6:1 в Амстердаме. Эти сборные любят зажигать», — сказал Прокофьев.