Англия — Швейцария: прогноз Владимира Прокофьева на четвертьфинал Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: 1–2 гола в матче за 1.85.

«Англия отскочила от Словакии в 1/8 благодаря эпичному голу Беллингема, забила в дополнительное время и снова окопалась у своей штрафной. Команда Саутгейта вышла в 1/4 на четвёртом подряд крупном турнире, хотя игрой напрягает практически всех.

Швейцария, наоборот, порадовала нейтральных любителей футбола. Коллектив Якина абсолютно заслуженно одолел Италию и теперь находится в статусе тёмной лошадки. Да, мастерства у этой сборной не так много, зато есть сыгранность и узнаваемый рисунок.

По коэффициентам Англия идёт фаворитом. Сказывается фантастический класс игроков, их клубный опыт и большие победы. Но встреча пойдёт на три результата, многое решат нюансы. Проверять основной исход опасно. Мне нравится ставка на то, что в матче будет 1 или 2 гола, с коэффициентом 1.85.

Саутгейт ни при каких обстоятельствах не откажется от максимально скучного футбола. Выбранный исход зашел в трёх из четырёх встреч с участием Англии на текущем Евро – 1:0 с Сербией, 1:1 с Данией и 1:1 в основное время со Словакией.

Похожая статистика и у Швейцарии – 1:1 с Шотландией, 1:1 с Германией и 2:0 с Италией. В тотал больше 2.5 не верю, поэтому главное – увидеть хотя бы один гол за 90 минут. Шансы хороши», — сказал Прокофьев.