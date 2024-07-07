ЦСКА — «Партизан»: прогноз и коэффициенты на матч Братского кубка

7 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч Братского кубка ЦСКА — «Партизан». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу: поставить на победу подопечных Неманьи Николича в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2000 рублей.

Успех белградцев оценён экспертами в 3.30: в случае успеха выплата с 1000 рублей составит 3300 рублей. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.39. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.85.