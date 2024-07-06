Уругвай — Бразилия: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на четвертьфинал Кубка Америки Уругвай — Бразилия.

Ставка: итоговый успех Уругвая за 1.97.

Уругвайцы показывают быстрый, не лишённый смысла футбол. Всё выверено до мелочей. Победная серия небесно-голубых насчитывает шесть матчей в официальных турнирах. Помимо бразильцев, они выиграли у Аргентины (2:0), Боливии (3:0 и 5:0), Панамы (3:1) и США (1:0). Хозяева Кубка Америки в результате остались за бортом домашнего турнира.

Для жёлто-зелёных расклад выглядит печальным. Назначение Доривала Жуниора видится серьёзной ошибкой. С тех пор как он возглавил национальную команду, та развернулась в противоположную от прогресса сторону. Стали значительно хуже результаты и показываемый сборной футбол.

Жёлто-зелёные выиграли всего лишь один из семи последних официальных матчей. Победили Парагвай (4:1). Помимо Уругвая, уступили подопечные Доривала Жуниора колумбийцам (1:2) и аргентинцам (0:1). Вничью они сыграли с Венесуэлой (1:1), Коста-Рикой (0:0) и Колумбией (1:1).

В последней игре произошёл получивший огласку инцидент. На Винисиусе Жуниоре не был зафиксирован пенальти. КОНМЕБОЛ посчитала ошибочными действия главного арбитра и ассистентов VAR. Но какая разница, если «кофейщики» смотрелись намного предпочтительнее? Забей бразильцы второй гол, нет уверенности, что они бы сумели довести дело до победы.

Заключить пари на то, что уругвайцы выйдут в 1/2 финала Кубка Америки, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. На данном этапе небесно-голубые смотрятся намного собраннее и интереснее, чем жёлто-зелёные.

У сборной Бразилии не осталось футболистов, которые способны вести за собой. Неймар не восстановился от травмы, Винисиус Жуниор дисквалифицирован, а больше в составе национальной команды и нет никого, кто был бы способен своей игрой воодушевить на подвиг.