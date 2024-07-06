Колумбия — Панама: прогноз «Чемпионата» на 1/4 финала Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на четвертьфинал Кубка Америки Колумбия — Панама.

Ставка: победа Колумбии с форой (-1.5) за 1.97.

Ведущие футболисты сборной Колумбии — Луис Диас, Хамес Родригес и Джон Кордоба — пребывают в замечательном тонусе. Бывший полузащитник «Реала» в особенности. На групповом этапе он отметился тремя результативными передачами, а также отдал один предголевой пас. Довели до ума начатую Родригесом атаку Джон Кордоба и Даниэль Муньос.

Активный прессинг и постоянная нацеленность на ворота соперника — вот ключевые факторы успеха подопечных Нестора Лоренсо. Они показывают смелый зрелищный футбол, подтверждая результатами статус одного из главных претендентов на победу в Кубке Америки — 2024.

«Кофейщики» не знают поражений уже 26 матчей кряду, учитывая товарищеские. Ничьих при этом только шесть. Подопечные Лоренсо побеждали сильных соперников, в частности Германию (2:0), Бразилию (2:1) и Испанию (1:0). Панамцы для них — как семечки.

В составе сборной Панамы лишь несколько футболистов выступают за известные команды. Чуть ли не половина играет за местные клубы, уровень которых невысок. Чудо, что подопечные Томаса Кристиансена вообще вышли из группы.

На групповом этапе Кубка Америки — 2024 «канальщики» сначала уступили Уругваю (1:3), а затем победили США (2:1) и Боливию (3:1). Обыграли американцев они благодаря численному преимуществу. При этом даже умудрились пропустить в большинстве.

Даже если у колумбийцев будет удаление, в выход Панамы в 1/2 финала Кубка Америки верится с большим трудом. Качество её командного футбола оставляет желать лучшего. Даже с Боливией у «канальщиков» возникли трудности. Повезло, что соперник не реализовал свои моменты.

Поставить на победу колумбийцев с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Последние две очные встречи «кофейщики» выиграли разгромно. С тех пор они стали сильнее, а вот панамцы остались на том же уровне.