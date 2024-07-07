Эксперты назвали фаворита Евро-2024 перед полуфиналами

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Вчера, 6 июля, на Евро-2024 завершилась стадия 1/4 финала. Четыре сильнейшие сборные продолжают борьбу. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов победить у сборной Испании, сделать ставку на эту команду можно с коэффициентом 3.00. В 1/8 финала испанцы выбили из борьбы хозяев турнира — Германия (2:1). Решающий гол за минуту до конца овертайма забил Микель Мерино.

Шансы Англии оценили коэффициентом 3.60. Подопечные Гарета Саутгейта смогли отыграться в матче со Швейцарией, а затем были точнее в серии пенальти.

Поставить на Францию можно за 3.70. Команде Дидье Дешама в 1/4 финала также пришлось бить пенальти: французы оказались сильнее Португалии.

Наконец, на сборную Нидерландов можно сделать ставку за 5.00. Нидерландцы победили Турцию со счётом 2:1.

В полуфиналах Испания сыграет с Францией, а Англия — с Нидерландами.