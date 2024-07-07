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Евро-2024: даты полуфиналов, кто с кем сыграет, кто фаворит

Евро-2024: даты полуфиналов, кто с кем сыграет, кто фаворит
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Вчера на Евро-2024 завершилась стадия 1/4 финала. Четыре сильнейшие сборные продолжают борьбу.
В 1/2 финала выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция. Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

  • 9 июля. Испания — Франция.
  • 10 июля. Нидерланды — Англия.

Первый полуфинал пройдёт в Мюнхене, а второй — в Дортмунде.

По оценке аналитиков, больше всего шансов победить у сборной Испании, сделать ставку на эту команду можно с коэффициентом 3.00. В 1/8 финала испанцы выбили из борьбы хозяев турнира — Германию (2:1). Решающий гол за минуту до конца овертайма забил Микель Мерино.

Шансы Англии оценили коэффициентом 3.60. Подопечные Гарета Саутгейта смогли отыграться в матче со Швейцарией, а затем были точнее в серии пенальти.

Поставить на Францию можно за 3.70. Команде Дидье Дешама в 1/4 финала также пришлось бить пенальти: французы оказались сильнее Португалии.

Наконец, на сборную Нидерландов можно сделать ставку за 5.00. Нидерландцы победили Турцию со счётом 2:1.

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