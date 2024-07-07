ЦСКА — «Партизан»: прогноз «Чемпионата» на матч Братского кубка

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Братского кубка ЦСКА — «Партизан».

Ставка: победа ЦСКА за 2.00.

Под руководством Николича красно-синие провели два товарищеских матча, в которых победили «Шинник» (2:1) и ОФК (4:0). Уровень соперников был невелик, поэтому судить о том, устойчивы ли армейцы к трудностям, невозможно.

Зато можно с уверенностью сказать, что настрой у клуба очень хороший. Во встрече с ОФК он всё время прессинговал и атаковал. У красно-синих было много моментов, чтобы довести дело до крупной победы. Классно показали себя вернувшиеся из аренды футболисты. Видно, что у них есть желание выступать за ЦСКА.

Чёрно-белые тоже во время летнего перерыва пережили важную перемену в тренерском штабе. Вернулся на мостик Александар Станоевич. От него ждут больших свершений.

С «Партизаном» Станоевич дважды выиграл сербскую Суперлигу, а также поднял Кубок страны над головой. Пока что у руководства клуба нет поводов гордиться решением вернуть Александара. В матче 1-го тура Братского кубка его подопечные выступили скомканно. Победили московское «Динамо» драматично.

К 87-й минуте «Партизан» проигрывал 0:2. В следующие четыре минуты перевернули игру ошибки защитников и голкипера бело-голубых. Чёрно-белые не показали интересной качественной игры, но вырвали волевую победу в серии послематчевых пенальти благодаря полному провалу обороны соперника.

Заключить пари на победу армейцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Волевая победа наверняка сопутствует улучшению морального духа команды из Белграда. Однако при отсутствии слаженного командного футбола проку с этого никакого.