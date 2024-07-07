ЦСКА — «Партизан»: когда матч Братского кубка, кто фаворит, прогнозы

7 июля состоится матч Братского кубка ЦСКА — «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех белградцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.39. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.85.

Под руководством Николича красно-синие провели два товарищеских матча, в которых победили «Шинник» (2:1) и ОФК (4:0). Уровень соперников был невелик, поэтому судить о том, устойчивы ли армейцы к трудностям, невозможно.

Зато можно с уверенностью сказать, что настрой у клуба очень хороший. Во встрече с ОФК он всё время прессинговал и атаковал. У красно-синих было много моментов, чтобы довести дело до крупной победы. Классно показали себя вернувшиеся из аренды футболисты. Видно, что у них есть желание выступать за ЦСКА.

Чёрно-белые тоже во время летнего перерыва пережили важную перемену в тренерском штабе. Вернулся на мостик Александар Станоевич. От него ждут больших свершений.

С «Партизаном» Станоевич дважды выиграл сербскую Суперлигу, а также поднял Кубок страны над головой. Пока что у руководства клуба нет поводов гордиться решением вернуть Александара. В матче 1-го тура Братского кубка его подопечные выступили скомканно. Победили московское «Динамо» драматично.

К 87-й минуте «Партизан» проигрывал 0:2. В следующие четыре минуты перевернули игру ошибки защитников и голкипера бело-голубых. Чёрно-белые не показали интересной качественной игры, но вырвали волевую победу в серии послематчевых пенальти благодаря полному провалу обороны соперника.