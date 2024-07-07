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Эксперты назвали фаворита Кубка Америки перед полуфиналами

Эксперты назвали фаворита Кубка Америки перед полуфиналами
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На Кубке Америки позади четвертьфинальная стадия. Букмекеры назвали шансы оставшихся четырёх команд выиграть турнир.

По оценке аналитиков, главный фаворит — Аргентина. Поставить на действующих чемпионов мира можно за 1.85. В 1/4 финала аргентинцы в серии пенальти победили сборную Эквадора.

Шансы Уругвая оценили коэффициентом 3.80. Команда Марсело Бьелсы в четвертьфинале выбила из борьбы сборную Бразилии, также точнее пробив пенальти. При этом уругвайцы играли в меньшинстве с 74-й минуты.

Поставить на сборную Колумбии можно за 4.50. Колумбийцы — единственные, кто уложился в 90 минут в 1/4 финала. Они разгромили сборную Панамы со счётом 5:0.

Наконец, на Канаду можно сделать ставку с котировкой 25.00. Канадцы прошли в четвертьфинале Венесуэлу.

Первый полуфинальный матч между национальными командами Аргентины и Канады пройдёт в ночь с 9 на 10 июля мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Его начало запланировано на 3:00 мск.

Вторая полуфинальная игра между сборными Уругвая и Колумбии состоится в ночь с 10 на 11 июля мск на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (штат Северная Каролина). Стартовый свисток этой встречи также назначен на 3:00 мск.

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