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Кубок Америки — 2024: кто с кем сыграет в 1/2 финала, расписание матчей

Кубок Америки — 2024: кто с кем сыграет в 1/2 финала, расписание матчей
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На Кубке Америки позади четвертьфинальная стадия. В полуфинал пробились Аргентина, Канада, Колумбия и Уругвай.

Первый полуфинальный матч между национальными командами Аргентины и Канады пройдёт в ночь с 9 на 10 июля мск на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Его начало запланировано на 3:00 мск.

Вторая полуфинальная игра между сборными Уругвая и Колумбии состоится в ночь с 10 на 11 июля мск на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (штат Северная Каролина). Стартовый свисток этой встречи также назначен на 3:00 мск.

По оценке аналитиков, главный фаворит — Аргентина. Поставить на действующих чемпионов мира можно за 1.85. Шансы Уругвая оценили коэффициентом 3.80. Вероятность чемпионства сборной Колумбии оценили в 4.50. Наконец, на Канаду можно сделать ставку с котировкой 25.00.

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