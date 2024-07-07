Эксперты назвали главного претендента на звание лучшего бомбардира Евро-2024

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На Евро-2024 позади стадия 1/4 финала. Букмекеры обновили коэффициенты на звание лучшего бомбардира турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у голландца Коди Гакпо, на него предлагают коэффициент 2.60. На счету Гака три забитых мяча.

Поставить на англичанина Гарри Кейна можно за 7.50, он забил два мяча в пяти матчах.

Шансы Дани Ольмо оценили котировкой 11.00. Полузащитник имеет на своём счету два забитых мяча и наверняка выйдет в основном составе на полуфинал после травмы Педри.

Вероятность того, что лучшим снайпером станет Джуд Беллингем, оценили в 12.00. Пока у англичанина два забитых мяча.

Сделать ставку на Килиана Мбаппе можно за 15.00. Пока лидер сборной Франции отличился на турнире только однажды.

В полуфиналах Испания сыграет с Францией, а Англия — с Нидерландами.