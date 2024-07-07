ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали главного претендента на звание лучшего бомбардира Евро-2024

Эксперты назвали главного претендента на звание лучшего бомбардира Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

На Евро-2024 позади стадия 1/4 финала. Букмекеры обновили коэффициенты на звание лучшего бомбардира турнира.

Материалы по теме
Уругвай удивляет, Аргентина заставляет нервничать. Кто вышел в 1/2 финала Кубка Америки?
Уругвай удивляет, Аргентина заставляет нервничать. Кто вышел в 1/2 финала Кубка Америки?

По оценке аналитиков, больше всего шансов у голландца Коди Гакпо, на него предлагают коэффициент 2.60. На счету Гака три забитых мяча.

Поставить на англичанина Гарри Кейна можно за 7.50, он забил два мяча в пяти матчах.

Шансы Дани Ольмо оценили котировкой 11.00. Полузащитник имеет на своём счету два забитых мяча и наверняка выйдет в основном составе на полуфинал после травмы Педри.

Вероятность того, что лучшим снайпером станет Джуд Беллингем, оценили в 12.00. Пока у англичанина два забитых мяча.

Сделать ставку на Килиана Мбаппе можно за 15.00. Пока лидер сборной Франции отличился на турнире только однажды.

В полуфиналах Испания сыграет с Францией, а Англия — с Нидерландами.

Материалы по теме
Безумная Испания, загадочные Нидерланды и Франция. Кто вышел в 1/2 финала Евро-2024?
Безумная Испания, загадочные Нидерланды и Франция. Кто вышел в 1/2 финала Евро-2024?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android