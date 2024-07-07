Аргентина — Канада: прогноз на полуфинал Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Аргентина — Канада, который состоится 10 июля.

Ставка: победа сборной Аргентины за 1.40.

В четвертьфинале аргентинцам попался вполне проходимый Эквадор, но даже с ним они испытали трудности. В каких-то моментах «триколор» даже превосходил бело-голубых, а реализуй Валенсия 11-метровый, итоговый результат мог быть совсем иным. В основное время команды сыграли вничью, а по пенальти подопечные Лионеля Скалони прошли дальше.

На их победу в Кубке Америки предлагают поставить за 1.85. Как минимум выход в финал не должен стать для Аргентины препятствием. Играть предстоит с крайне нестабильной Канадой. Удивительно, но «красные» выиграли у Венесуэлы. Тоже потребовалась серия пенальти, в которой канадцы оказались точнее – 4:3.

Букмекеры оценили вероятность победы Канады в Кубке Америки коэффициентом 25.0. Они не верят в них. Мы солидарны. Откровенно говоря, бело-голубым повезло с соперником.

На победу Аргентины в основное время по итогам полуфинала дают коэффициент 1.40. К этому даже добавить нечего — канадцы в самом деле выглядят слишком блекло. Пройти дальше им поможет только чудо.