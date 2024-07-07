Уругвай — Колумбия: прогноз на полуфинал Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Уругвай — Колумбия, который состоится 11 июля.

Ставка: Уругвай выйдет в финал за 1.88.

Настоящая интрига повисла в другом матче полуфинала турнира. Уругвай будет играть с Колумбией. Обе команды не проигрывали на Кубке Америки – 2024. Они демонстрируют очень качественный и содержательный футбол. Поэтому выбирать сложно.

В четвертьфинале «кофейщики» легко выбили Панаму, выиграв с крупным счётом 5:0. В этом не было ничего удивительного. Просто фаворит выполнил свою работу. Хамес Родригес был неудержим, отдав два голевых паса и забив мяч. Победа Колумбии на турнире оценена в 4.50.

Уругвай сильно преобразился благодаря появлению молодых и перспективных футболистов. Суарес поэтому оказался на скамейке запасных в большинстве встреч Кубка Америки. Максимилиано Араухо и Дарвин Нуньес забили по два мяча. Марсело Бьелса достиг высокого уровня, он добился от своих подопечных выполнения задач.

Бразилия без Винисиуса Жуниора не стала проблемой для Уругвая. Он победил сильного соперника в серии пенальти со счётом 4:2. Добавим, что в основное время небесно-голубые получили удаление, но выстояли. Их триумф оценили в 3.80.

Видимо, пришло время для Уругвая. На проход небесно-голубых в финал дают коэффициент 1.88. Этим можно воспользоваться. Ещё есть повод рискнуть и поставить на победу команды Бьелсы в Кубке Америки за 3.80. По крайней мере, пока уругвайцы выглядят вполне перспективно.