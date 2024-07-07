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Испания — Франция: прогноз на полуфинал Евро-2024

Испания — Франция: прогноз на полуфинал Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Испания — Франция, который пройдёт 9 июля.

Ставка: Испания выйдет в финал за 1.80.

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Вот где настоящая интрига. Хотя так же казалось при встрече «Красной фурии» со сборной Германии, но в итоге бундестим, даже несмотря на домашний статус, не смогла обыграть команду де ла Фуэнте.

Очень драматичным получился матч. Испанцы открыли счёт, а немцы смогли его сравнять лишь за минуту до конца основного времени. Забил Флориан Вирц. Встреча перетекла в экстра-таймы. Бундестим оставалось совсем немного, чтобы удержать ничью до серии пенальти, но на 119-й минуте Мерино с передачи Ольмо забил победный мяч.

Смогут ли французы совладать с такой сборной Испании, которая у букмекеров идёт главным фаворитом на победу на Евро-2024? Поставить на это событие можно с коэффициентом 3.00. А на команду Килиана Мбаппе дают коэффициент 3.70. Подопечные Дидье Дешама вышли в 1/2 финала без голов с игры. Это удивительно!

В минувшем матче они выиграли у Португалии в серии пенальти, реализовав все пять попыток. А «команда избранных» забила только три мяча с «точки». И теперь вопрос, как такая Франция сможет пройти такую Испанию? Пожалуй, мы согласимся с выводами букмекеров и предпочтём проход «Красной фурии» в финал Евро-2024 за 1.80. Шансы французов оценили в 2.08.

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