Нидерланды — Англия: прогноз на полуфинал Евро-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия, который пройдёт 10 июля.

Ставка: Нидерланды выйдут в финал за 2.08.

Многие болеют против англичан. Никому не нравится их прагматичный футбол, которого придерживается Гарет Саутгейт. В том числе самим болельщикам «трёх львов», но он даёт результат. Через критику и недовольство сборная Англии попала в полуфинал Евро-2024. Её шансы выиграть турнир теперь оценивают ниже Испании – коэффициентом 3.60.

В четвертьфинале подопечные Саутгейта играли со Швейцарией и пропустили на 75-й минуте, но быстро отыгрались. Сравнял счёт Букайо Сака с передачи Деклана Райса. Команды добрались до серии пенальти, в которых Англия победила со счётом 5:3.

Посмотрим, смогут ли Нидерланды вытянуть «трёх львов» на результативную игру. Пока «оранжевые» выглядят как команда-загадка. Они были нестабильны во время группового этапа, но в 1/8 финала разгромили Румынию (3:0). Причём могли забивать больше, настолько классно атаковали. А вот в четвертьфинале с турками возникла заминка. Подопечные Рональда Кумана пропустили в первом тайме, а во втором отыгрались и даже вышли вперёд.

Победным стал автогол «лунных звёзд». Как итог, «оранжевые» идут дальше, победив со счётом 2:1. Их успех на Евро-2024 оценивается коэффициентом 5.00. У Нидерландов есть потенциал, мастера в атаке, отличный тренер и жажда побед. За них хочется болеть, но отсутствие стабильности подрывает авторитет.

И всё же предпочтём поставить на Нидерланды. Проблем со скоростью и тактической гибкостью у команды Кумана нет, а англичане дважды в плей-офф натурально отскочили. Рано или поздно удача потребует от «львов» вернуть должок.