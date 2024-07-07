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Букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в четвертьфинал Уимблдона

Букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в четвертьфинал Уимблдона
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала мужского одиночного разряда сыграют российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев и 10-й номер рейтинга ATP Григор Димитров из Болгарии. Игра состоится на корте №1 и начнётся не ранее 18:20 мск.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина, коэффициент на победу Даниила Медведева составляет 1.62. Это около 57% вероятности.

На успех болгарина можно поставить в букмекерских конторах за 2.30, это примерно 43% вероятности.

На тотал больше 41.5 гейма дают 1.85, а на тотал меньше 41.5 гейма — 2.00. Победа Медведева в трёх сетах доступна за 4.40.

Если Даниил выиграет в четырёх партиях, зайдёт коэффициент 4.30. Победа Медведева по сетам со счётом 3:2 оценена в 5.20.

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