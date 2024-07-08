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«Сочи» — «Тальерес»: эксперты назвали фаворита матча Летнего кубка

«Сочи» — «Тальерес»: эксперты назвали фаворита матча Летнего кубка
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8 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч Летнего кубка «Сочи» — «Тальерес». Начало игры — в 13:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами команду из Аргентины: поставить на победу «матадоров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1720 рублей.

Успех сочинцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

При этом аналитики считают, что матч «Сочи» — «Тальерес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.82.

Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 1.92. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.80.

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