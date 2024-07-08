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«Зенит» — «Црвена Звезда»: букмекеры назвали фаворита матча Летнего кубка

«Зенит» — «Црвена Звезда»: букмекеры назвали фаворита матча Летнего кубка
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8 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч Летнего кубка «Зенит» — «Црвена Звезда» (Сербия). Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.15. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2150 рублей.

Успех белградцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.64. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.18. Ставки на гол в каждом тайме принимаются за 1.77.

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