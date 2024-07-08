Испания — Франция: прогнозы и котировки букмекеров на полуфинал Евро-2024

Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в полуфинальном матче Евро-2024. Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время сломила сопротивление Германии (2:1 д. вр.), а команда Франции в серии пенальти оказалась сильнее Португалии (0:0, 5:3 пен.).

Шансы подопечных Луиса де ла Фуэнте оцениваются чуть выше. Ставки на победу сборной Испании в основное время принимаются с коэффициентом 2.70.

Ничья идёт за 3.00, а победа команды Франции по итогам двух таймов — за 3.25.

Если для определения победителя потребуется серия пенальти, зайдёт коэффициент 6.00.

На проход испанцев в финал дают коэффициент 1.80, итоговый успех французов доступен за 2.10.