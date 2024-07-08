«Сочи» — «Тальерес»: прогноз «Чемпионата» на матч Летнего кубка

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Летнего кубка «Сочи» — «Тальерес».

Ставка: победа «Тальереса» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.04.

«Сочи» находится в поисках своей игры. В конце прошлого сезона он здорово прибавил благодаря смене главного тренера, но после вылета в Первую лигу мощностей у команды стало значительно меньше. В её составе много молодёжи, над прогрессом которой придётся горбатиться.

Пока что успехи у Роберта Морено так себе. Его подопечные проиграли «Зениту» (2:5) и «Црвене Звезде» (0:2). Местами сочинцы смотрелись не стыдно. В обеих встречах они старались создать остроту у ворот соперников, но система испанского специалиста недостаточно хорошо отлажена.

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК Сочи Сочи, Россия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

«Тальерес» преследует иные цели на сборах. В Аргентине сезон в самом разгаре. У клуба из Кордовы уже отлично отлажены все механизмы игры. Он приехал в Россию за новым вызовом, чтобы испытать свои силы на международном уровне и хорошенько подготовиться к плей-офф Кубка Либертадорес.

К встрече 1-го тура Летнего кубка с «Зенитом» подопечные Вальтера Рибонетто отнеслись как к официальной. Они выступили эмоционально и даже схлопотали несколько красных карточек за пререкания с арбитром. Таким прыти и рвению многие позавидуют.

«Матадоры» навязали упорную борьбу петербуржцам. Да, сине-бело-голубые были активнее и опаснее, но настырность соперника доставила им немало проблем. У «Тальереса» были возможности не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Даже в меньшинстве он не перестал атаковать.

Поэтому предлагаем заключить пари на победу «Тальереса» в предстоящем матче и тотал меньше 4.5 мяча с коэффициентом 2.04. У обновлённых летними трансферами южан постепенно оборона обретает крепость и собранность. Такого количества пропущенных мячей, как в игре с «Зенитом», уже не будет.