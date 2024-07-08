«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата» на матч Летнего кубка

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Летнего кубка «Зенит» — «Црвена Звезда».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Сергею Семаку необходимо правильно настроить команду на пополнение. Также требуется подготовить её к матчу за Суперкубок России, который состоится уже на следующей неделе.

Подготовка идёт полным ходом. В двух матчах Летнего кубка петербуржцы победили «Сочи» (5:2) и «Тальерес» (1:0). Последняя встреча оставила противоречивое впечатление. «Зенит» хорошо атаковал, но забил только с пенальти, при этом позволил сопернику создать ряд опасных моментов у своих ворот.

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Црвена Звезда Белград, Сербия Кто победит в основное время? П1 X П2

Если «Тальерес» простил, то «Црвена Звезда» таких ошибок просто так сине-голубым не оставит. Она уже семь лет подряд доминирует в чемпионате Сербии, и при этом всё лучше выступает на международной арене. Владан Милоевич отлично справляется со своими обязанностями.

Красно-белые показывают доминирующую комбинационную атакующую игру. Милоевич задействует много быстроногой молодёжи. Неустанно он приумножает глубину и качество состава команды. Гегемонии в первенстве ей мало. От тренера требуют успехов на международной арене.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Так закончились три из четырёх последних очных встреч. У обеих команд отменный подбор игроков в полузащите и нападении. С результативностью у них редко возникают проблемы.