ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата» на матч Летнего кубка

«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата» на матч Летнего кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Летнего кубка «Зенит» — «Црвена Звезда».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Сергею Семаку необходимо правильно настроить команду на пополнение. Также требуется подготовить её к матчу за Суперкубок России, который состоится уже на следующей неделе.

Подготовка идёт полным ходом. В двух матчах Летнего кубка петербуржцы победили «Сочи» (5:2) и «Тальерес» (1:0). Последняя встреча оставила противоречивое впечатление. «Зенит» хорошо атаковал, но забил только с пенальти, при этом позволил сопернику создать ряд опасных моментов у своих ворот.

Winline Летний Кубок РПЛ
08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если «Тальерес» простил, то «Црвена Звезда» таких ошибок просто так сине-голубым не оставит. Она уже семь лет подряд доминирует в чемпионате Сербии, и при этом всё лучше выступает на международной арене. Владан Милоевич отлично справляется со своими обязанностями.

Красно-белые показывают доминирующую комбинационную атакующую игру. Милоевич задействует много быстроногой молодёжи. Неустанно он приумножает глубину и качество состава команды. Гегемонии в первенстве ей мало. От тренера требуют успехов на международной арене.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Так закончились три из четырёх последних очных встреч. У обеих команд отменный подбор игроков в полузащите и нападении. С результативностью у них редко возникают проблемы.

Материалы по теме
«Зенит» — «Црвена Звезда». Семак завершит подготовку к Суперкубку России
«Зенит» — «Црвена Звезда». Семак завершит подготовку к Суперкубку России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android