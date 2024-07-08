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Испания — Франция: когда полуфинал Евро-2024, прогнозы и ставки

Испания — Франция: когда полуфинал Евро-2024, прогнозы и ставки
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Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в полуфинальном матче Евро-2024. Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время сломила сопротивление Германии (2:1 д. вр.), а команда Франции в серии пенальти оказалась сильнее Португалии (0:0, 5:3 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шансы подопечных Луиса де ла Фуэнте оцениваются чуть выше. Ставки на победу сборной Испании в основное время принимаются с коэффициентом 2.70.

Ничья идёт за 3.00, а победа команды Франции по итогам двух таймов — за 3.25.

Если для определения победителя потребуется серия пенальти, зайдёт коэффициент 6.00.

На проход испанцев в финал дают коэффициент 1.80, итоговый успех французов доступен за 2.10.

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