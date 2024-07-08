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Испания — Франция: ставка Романа Павлюченко на полуфинал Евро-2024

Испания — Франция: ставка Романа Павлюченко на полуфинал Евро-2024
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: победа Испании за 2.65.

«Испания и Франция сойдутся в полуфинале чемпионата Европы. Несомненно, это одни из сильнейших команд всего турнира, не зря они прошли так далеко. Но всё же мои симпатии на стороне испанцев.

Конечно, тяжелейшая игра была у команды де ла Фуэнте в 1/4 финала, наверное, самая тяжёлая из возможных на турнире. Многие записывали Германию в фавориты этого Евро, как, собственно, и самих испанцев. Так что их такая ранняя встреча не могла пройти скучно. Так и случилось, интереснейший матч, в котором «Красной фурии» пришлось отойти от своего доминирующего стиля, иногда играть вторым номером и сдерживать соперника. Это дало свои плоды – непростые 2:1 в дополнительное время.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция же провела менее богатый на события матч с Португалией. В целом на этом турнире французы играют сдержанно, боятся рисковать, подстраиваются под соперника. Португальцы обычно играют активно, но тут они понимали, кто у них в соперниках. В итоге мы получили осторожную игру с обеих сторон – такими были почти все последние матчи команды Дешама. За 120 минут сборные не забили, а в серии пенальти уже сильнее оказались французы.

В этой паре я всё-таки отдаю предпочтение Испании. Да, есть один важный нюанс – сразу несколько ключевых игроков пропустят игру: Карвахаль и Ле Норман из-за дисквалификаций, а Педри – из-за травмы. Но всё равно очень высокий уровень у команды. Французам, конечно, есть чем ответить. Но вот к стилю игры подопечных Дешама есть вопросы. Слабостями соперника испанцы могут воспользоваться.

Я изначально записывал Испанию в фавориты всего турнира. Сейчас моё мнение не поменялось. Ставлю на победу испанцев с коэффициентом 2.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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