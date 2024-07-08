Эксперты назвали шансы Анны Калинской выйти в четвертьфинал Уимблдона

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала женского одиночного разряда сыграют 17-я сеяная турнира россиянка Анна Калинская и четвёртая сеяная Елена Рыбакина из Казахстана. Игра начнётся не ранее 15:30 мск.
Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом представительницу Казахстана, коэффициент на победу Рыбакиной составляет 1.27. Это около 75% вероятности.
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На успех Калинской можно поставить в букмекерских конторах за 3.80, это примерно 25% вероятности.
На тотал больше 21.5 гейма дают 1.88, а на тотал меньше 21.5 гейма — 1.92.
Победа Калинской в трёх сетах доступна за 6.10. Если Анна выиграет в двух партиях, зайдёт коэффициент 6.90.
Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году. Для Калинской попадание в 1/8 финала турнира — первое в карьере.
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