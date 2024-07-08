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Эксперты назвали шансы Анны Калинской выйти в четвертьфинал Уимблдона

Эксперты назвали шансы Анны Калинской выйти в четвертьфинал Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала женского одиночного разряда сыграют 17-я сеяная турнира россиянка Анна Калинская и четвёртая сеяная Елена Рыбакина из Казахстана. Игра начнётся не ранее 15:30 мск.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом представительницу Казахстана, коэффициент на победу Рыбакиной составляет 1.27. Это около 75% вероятности.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

На успех Калинской можно поставить в букмекерских конторах за 3.80, это примерно 25% вероятности.
На тотал больше 21.5 гейма дают 1.88, а на тотал меньше 21.5 гейма — 1.92.

Победа Калинской в трёх сетах доступна за 6.10. Если Анна выиграет в двух партиях, зайдёт коэффициент 6.90.

Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году. Для Калинской попадание в 1/8 финала турнира — первое в карьере.

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