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Эксперты назвали главных претендентов на звание лучшего игрока Евро-2024

Эксперты назвали главных претендентов на звание лучшего игрока Евро-2024
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На Евро-2024 осталось сыграть всего три матча. До полуфинальной стадии добрались сборные Испании, Франции, Нидерландов и Англии. Букмекеры принимают ставки на то, кого признают лучшим игроком турнира.

По оценкам аналитиков, больше всего шансов у испанского полузащитника Родри. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 5.50. Вероятность того, что престижное звание получит нидерландец Коди Гакпо, можно за 6.00.

На англичанина Джуда Беллингема и юного испанца Ламина Ямаля принимают ставки с котировкой 7.00. Вероятность победы ещё одного игрока сборной Испании — Фабиана Руиса — оценили в 13.00.

Поставить на французов Килиана Мбаппе или Н'Голо Канте можно за 15.00.

В полуфиналах Евро-2024 Испания сыграет с Францией, а Англия — с Нидерландами.

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