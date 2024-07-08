Эксперты оценили шансы претендентов на звание лучшего вратаря Евро-2024

На Евро-2024 осталось сыграть всего три матча. До полуфинальной стадии добрались сборные Испании, Франции, Нидерландов и Англии. Букмекеры принимают ставки на то, кого признают лучшим вратарём турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у голкипера сборной Франции Майка Меньяна. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.70. За весь турнир он пропустил пока только один мяч, да и тот с пенальти от Роберта Левандовского.

Сделать ставку на Уная Симона можно за 3.20. Испанец не обошёлся без ошибок, но и несколько раз выручил свою сборную в четвертьфинале с Германией.

Шансы голландца Барта Вербрюггена и англичанина Джордана Пикфорда оценили в 5.00.

В полуфиналах Евро-2024 Испания сыграет с Францией, а Англия — с Нидерландами.