Испания — Франция: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: проход Франции в финал за 2.08.

Луис де ла Фуэнте в любом случае заслуживает большой похвалы. Его чтение игры в очередной раз стало определившим результат фактором. Оба мяча забили вышедшие на замену футболисты — Дани Ольмо и Микель Мерино. 10-й номер сборной не только отличился, но и выдал шикарную голевую передачу.

Только вот давший осечку во встрече с Германией рисунок игры «Красной фурии» и важные кадровые потери не сулят ничего хорошего в преддверии матча с Францией. Встречу пропустят Робен Ле Норман и Даниэль Карвахаль, а также под вопросом участие Педри. У хавбека травма, а защитники дисквалифицированы.

Французы на предыдущей стадии турнира победили Португалию 0:0 (5:3 пен.). «Трёхцветные» значительно реже владели мячом, чем «команда избранных». Однако соотношение опасных атак у них лучше, нанесённых ударов больше. Был бы ещё от этого какой-нибудь прок.

У «синих» какая-то беда с ударами. Что на групповом этапе, что в плей-офф, они очень много бьют, но мяч совершенно не собирается лететь в створ. Раз Килиан Мбаппе не собирается забивать, Дидье Дешаму приходится отталкиваться от хорошо структурированной игры в обороне.

После встречи с португальцами на Мбаппе обрушилось много критики. Его выступление было оценено на 2 из 10. В дополнительное время Дешам заменил Килиана. Он отметил, что нападающий устал. Неужели форварду до сих пор мешают полноценно показывать свой уровень перелом носа и игра в маске?

Французский обозреватель Флоран Готро заявил, что Мбаппе хватит искать оправдания, потому что нападающий сам находит их достаточно для себя. Критика должна отрезвить Килиана. Чаще всего он правильно реагирует на давление и исправляется за неудачные выступления.

Заключить пари на проход «синих» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Испания показывает более интересный и зрелищный футбол. За ней интересно следить, но у Луиса де ла Фуэнте гораздо меньше опыта выступлений на крупных турнирах, чем у Дидье Дешама. Да и общий уровень игроков у сборной Франции выше.