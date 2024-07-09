Испания — Франция: прогноз на полуфинальный матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: Испания нанесёт больше ударов в створ в матче с Францией за 1.83.

Начнём с того, что сборная Испании — единственная команда на чемпионате Европы в Германии, которая одержала пять побед подряд. Стоит, правда, оговориться, что сборную Германии дожали лишь в дополнительное время. Немцам, разумеется, отдаём должное, но было видно, что они устали столько бегать.

В общей же сумме испанцы абсолютно заслуженно прошли в полуфинал, а в предстоящем матче со сборной Франции являются фаворитами. Ну как минимум выглядят более предпочтительно. И пусть разница в букмекерских коэффициентах не такая большая, спорить с этим трудно.

Причины скрылись не только в силе «Фурия Роха», хотя это тоже. Причины скрылись в достижениях французов в атаке на этом Евро. А точнее — в их отсутствии. За пять прошедших матчей они добыли три победы и две ничьих, забив три гола. Последняя победа над сборной Португалии была вовсе по пенальти после нулей в основное и дополнительное время.

Вместе с тем подопечные Дидье Дешама с игры ни разу не отличились — два автогола соперников и один точный одиннадцатиметровый в исполнении Килиана Мбаппе. К слову, сам форвард не впечатляет тоже. За 376 минут на поле всего один гол, который стал для него первым на чемпионатах Европы в принципе. Таким Унаи Симона едва ли испугаешь.

Отсюда ставка на победу сборной Испании по ударам в створ. Испанцы в принципе чаще попадают в рамку, чем французы (7 против 4). А ведь у них в группе были Италия и Хорватия. Кроме того, также были точнее немцев в четвертьфинале, хотя даже нанесли меньше ударов. Словом, свои шансы в матчах с сильными соперниками использовать умеют, воспользуемся и мы этим.