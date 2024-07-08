Нидерланды — Англия: прогноз на матч 1/2 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинал Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.07.

Кто бы мог подумать, что с такой игрой, как у сборной Англии, можно дойти до полуфинала Евро и претендовать на выход в финал? Однако Гарет Саутгейт усыпил не только бдительность скептиков, но и всех своих соперников на пути. В 1/4 финала досталось Швейцарии — 1:1 по итогам основного и дополнительного времени, 5:3 по пенальти.

Причём англичанам даже пришлось отыгрываться, ведь на 75-й минуте пропустили. А ведь с голами у них не сильно лучше, чем у той же Франции. За пять игр забито пять мячей, один из которых — уже в дополнительное время. Скучно, а что поделать. Едва ли тренерский штаб станет что-то менять, когда до финала остался один матч, а всё при этом работает.

Развести на более-менее результативный футбол, на наш взгляд, способна именно сборная Нидерландов. Забить подопечные Рональда Кумана не сумели только сборной Франции, а остальные четыре матча с их участием неизменно пробивали тотал больше 2.5 мяча. При этом без голов осталась только сборная Румынии, проигравшая со счётом 0:3.

Взяться предугадать, кто выйдет в финал из этой пары, тяжело. Особенно учитывая удивительное умение англичан просачиваться в почти безвыходных ситуациях — привет сборной Словакии, упустившей победу на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Однако ждать голы с обеих сторон вполне можно, ведь нидерландцы тоже далеко не идеальны при обороне.