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Испания — Франция: букмекеры предсказали точный счёт в 1/2 финала Евро-2024

Испания — Франция: букмекеры предсказали точный счёт в 1/2 финала Евро-2024
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Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в полуфинальном матче Евро-2024. Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Шансы подопечных Луиса де ла Фуэнте оцениваются чуть выше. Ставки на победу сборной Испании в основное время принимаются с коэффициентом 2.80. Это примерно 37% вероятности.

Ничья идёт за 3.00 (33%), а победа команды Франции по итогам двух таймов — за 3.25 (30%).

На проход испанцев в финал дают коэффициент 1.83, итоговый успех французов доступен за 2.08.

Победа Франции всухую идёт за 5.00, а победа Испании всухую — за 4.30.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (4.90). Победа Испании со счётом 1:0 идёт за 6.60, а нулевая ничья — за 6.70.

На 1:0 в пользу сборной Франции дают 7.20, а на точный счёт 2:1 в пользу Испании — 11.0.

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