Букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в полуфинал Уимблдона

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9 июля Янник Синнер и Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом итальянца, коэффициент на победу Янника Синнера составляет 1.19. Это примерно 80% вероятности.

На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 5.00, что составляет около 20% вероятности.

Аналитики считают, что матч четвёртого круга Уимблдона Янник Синнер — Даниил Медведев получится упорным: тотал больше 38.5 гейма идёт за 1.87, а тотал меньше 38.5 гейма — за 2.00.

На победу Янника Синнера с форой (-5.5 гейма) выставлен коэффициент 2.07. Победа Медведева с форой (+5.5 гейма) идёт за 1.80.

Победа итальянца в трёх сетах оценена в 2.44, ставки на успех Синнера в четырёх партиях принимаются за 3.50.