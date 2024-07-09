Испания — Франция: ставка Александра Мостового на полуфинал Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: 1:1 за 4.90.

«В первом полуфинале Евро-2024 сойдутся Испания и Франция. Конечно, тяжёлые игры в плей-офф у соперников, и чем дальше, тем будет труднее. Так и сейчас – сложнейший матч их ожидает. Фаворита трудно назвать.

Испанцы прошли очень сложного соперника в 1/8 финала – Германию. Стоит признать, немцы больше доминировали и играли лучше. Команде де ла Фуэнте пришлось выступить вторым номером, надеяться на контратаки. Но это сработало – ресурс для подобного стиля у «красной фурии» есть. Германия держала мяч, обостряла. Где-то, конечно, Испании повезло, где-то сами немцы не могли забить. Но итог – всё равно заслуженный проход в полуфинал. Играть на встречных курсах с командой Нагельсмана было очень опасно.

Франция же сумела совладать с атакующей Португалией. Точнее, в этот раз подопечные Мартинеса сыграли более сдержанно, не давали команде Дешама поводов для контратак. Но это как раз таки не сработало. Французы так весь турнир и играют, выжидают до последнего, изредка обостряют и ждут своего момента. Само собой, много надежд ложится на плечи Мбаппе, а он с маской играет не так уверенно и качественно, как без неё. А другие игроки особо ничего сделать не могут, Дембеле не так опасен, Гризманн не попадает. Доиграли они с Португалией до серии пенальти, где уже сильнее оказались «трёхцветные».

Да, многие критикуют Францию, как и Англию. От неё ждали яркой игры, много голов. Но тренерский штаб Дешама пошел другим путём – осторожный футбол и почти гарантированный результат. И можно ли его критиковать за это? Да, с игры французы так и не забили. С другой стороны, они так до сих пор и не пропустили с игры, это ли не сильнейшее достижение – ведь уже полуфинальные игры настают.

Не думаю, что Франция сейчас сумеет пройти Испанию. Команда де ла Фуэнте могла бы хорошо сыграть с соперником, ее стиль как раз подходит под этот матч. Но вот несколько игроков основы пропустят встречу у «красной фурии». Так что результат сложно предсказать. Учитывая, что до финала остался один шаг, слишком уж безрассудной игры не жду. Думаю, в основное время они не определят победителя.

Ставлю на точный счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».