Испания — Франция: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: победа Испании за 2.65.

«Сборная Испании вышла в полуфинал абсолютно заслуженно. Команда Луиса де ла Фуэнте встречалась с хозяевами Евро — сборной Германии. Вокруг этого матча было много разговоров, что немцам будут откровенно помогать и тащить, но испанцы ничего и слышать об этом не желали. Дани Ольмо открыл счёт в начале второго тайма, немцам удалось отыграться на 89-й минуте. Однако силы воли «Красной фурии» не занимать. В дополнительное время они добили Германию, и тоже в концовке! Да, не без доли везения, но кому же ещё улыбаться Фортуне на этом чемпионате Европы, как не Испании! На 119-й минуте Дани Ольмо сделал голевой пас на Микеля Мерино, и тот установил окончательный счёт – 2:1.

Сборная Франции в 1/4 финала в упорной и изнурительной борьбе оставила за бортом турнира сборную Португалии. Команда Дидье Дешама взяла верх над соперником в серии пенальти 5:3 после нулевой ничьей по итогам четырёх таймов. Мик Меньян стал героем встречи.

В матче с Испанией французам вряд ли удастся дотерпеть до серии пенальти. Испанцы могут всё решить, избежав футбольной лотереи. Сборная Испании выиграет и выйдет в финал», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».