Испания — Франция: прогноз Александра Вишневского на игру Евро-2024

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.

«Первый полуфинал Евро-2024 выглядит, по сути, досрочным финалом. Обе эти команды явно сильнее любого коллектива из второго полуфинала. Я думаю, что победитель этого полуфинала выиграет титул.

Испания вне всякого сомнения является лучшей командой текущего Евро, но в мясорубке против Германии они потеряли сразу трёх ключевых исполнителей. Благо Мората и Фабиан избежали дисквалификации на этот матч. Очень важной потерей является Карвахаль, который является шестикратным обладателем Лиги чемпионов, да и в целом он проводит свой лучший сезон в карьере. Видимо, вместо него на правом фланге защиты выйдет Хесус Навас.

В средней линии потери можно компенсировать, глубина скамейки запасных приличная, и не зря, что в прошлом матче оба гола забили игроки, вышедшие на замену.

У Франции потерь пока нет, плюс у команды есть чемпионский характер. Но в атаке у команды ничего не получается. Маска мешает Мбаппе сыграть в полную силу, Гризманн сам не свой, не совсем понятно отсутствие Жиру, который является лучшим бомбардиром сборной Франции, но все эти проблемы компенсируются классной защитой. Пропущен всего один мяч, и тот с пенальти в игре, которая ничего не решала для Франции. В атаке с игры пока нет голов.

Тем не менее сборная Франции мощная, и потенциал есть, чтобы прибавить. Французы умеют проводить ключевые матчи и по среднему уровню футболистов Франция никак не уступает Испании. Игра будет очень тяжёлой, и самый вероятный исход — это 0:0. Мне кажется, что Франция может пройти в финал. Я бы дал шансы 60 на 40 в пользу Испании, но на проход ставить не буду. Я поставлю на то, что Испания не проиграет в основное время при ТМ 3.5», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».