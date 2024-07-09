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Испания — Франция: прогноз Ксении Коваленко на матч 1/2 финала Евро-2024

Испания — Франция: прогноз Ксении Коваленко на матч 1/2 финала Евро-2024
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Футболистка Ксения Коваленко дала прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: победа Испании за 2.75.

«Обе команды провели сложные матчи в своих четвертьфиналах. На этой стадии по-другому не бывает. У испанцев много потерь из-за перебора по жёлтым карточкам, что показывает желание бороться и выигрывать.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, перестановки не могут не сказаться на игре, но уверена, что качество и глубина состава позволят выиграть у французов. Сборная Франции тоже сильна, но всё же испытывает сложности. Мой прогноз – 2:1 в пользу Испании.

На победу сборной Испании дают коэффициент 2.75», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

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