Испания — Франция: прогноз Ксении Коваленко на матч 1/2 финала Евро-2024

Футболистка Ксения Коваленко дала прогноз на матч Евро-2024 Испания — Франция.

Ставка: победа Испании за 2.75.

«Обе команды провели сложные матчи в своих четвертьфиналах. На этой стадии по-другому не бывает. У испанцев много потерь из-за перебора по жёлтым карточкам, что показывает желание бороться и выигрывать.

Конечно, перестановки не могут не сказаться на игре, но уверена, что качество и глубина состава позволят выиграть у французов. Сборная Франции тоже сильна, но всё же испытывает сложности. Мой прогноз – 2:1 в пользу Испании.

На победу сборной Испании дают коэффициент 2.75», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».